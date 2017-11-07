В День народного единства мурманские музеи работали до поздней ночи

Акция «Ночь искусств» прошла по всей России, и Мурманск не остался в стороне. Главные музеи области - краеведческий и художественный были открыты до поздней ночи. Помимо выставок горожане могли посетить мастер-классы, концерты и представления.

В Мурманске ночь искусств разделили две основные площадки - краеведческий и художественный музеи. Этот рабочий день для музейщиков и искусствоведов куда дольше обычного. Закрылись двери галерей поздней ночью.



Алёна Богомолова, зав. отделом развития Мурманского областного художественного музея: «Люди посещают выставки. Конечно, мы предлагаем еще много мастер-классов. В эту ночь мы предлагаем их еще больше, чем обычно. Здесь можно посмотреть кино, послушать музыку, послушать литературные композиции. Еще раз пройтись, может быть, по любимым выставкам, послушать экскурсии. Ну и не только».



В художественном музее - концерт, экскурсии, мастер-классы и лекции. Каждый из посетителей смог найти для себя что-то интересное.



Марина Ганичева: «Мы только недавно пришли, посмотрели только первый зал, поучаствовали в викторине. Для детей было очень интересно узнать, какие картины называются пейзажами, какие натюрмортами».



Егор Александров: «В 10 классе, как правило, наступает вдохновение, а средств и навыков к творчеству нет. Поэтому, приходится ходить и смотреть».



Ксения Драгунова: «Вообще, это сегодня единственное крупное мероприятие, которое проходит сегодня в Мурманске. И поэтому захотелось его посетить».



Алина Бодня: «Это всегда интересно! А то работаешь, не всегда есть возможность куда-то выбраться. А здесь - открыты все музеи. Пожалуйста, ходи, смотри, принимай участие во всем, в чем захочешь».



Похожая программа и в краеведческом музее. Здесь подобные акции проводятся два раза в год. Всероссийская «Ночь искусств» позволяет выйти за привычные рамки музейных экспозиций.



Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Когда мы проводим международный день музеев - «Ночь музеев», эта акция полностью посвящена музеям. А «Ночь искусств», она, конечно, расширяет наше музейное пространство. Оно становится мобильным, уникальным. Здесь и театр, здесь и живопись, здесь и кино, и фотографии. Здесь и мастер-классы всевозможной направленности. Здесь и наши благотворительные партнеры, которые тоже могут принять участие».



Один из таких партнеров краеведческого музея - благотворительный фонд помощи животным «Путеводная звезда». На их стенде - фотографии подопечных и сделанные учениками школ поделки. Их можно купить и этим помочь фонду.



Анна Туркина, учредитель фонда «Путеводная звезда»: «Люди подходят и спрашивают, чем можно помочь. Кто-то хочет помочь выгулом собачек, кто-то хочет помочь собрать корм и дать его в поддержку наших животных, кто-то просто финансово оставляет помощь».



Мастер класс для самых маленьких. Маша Ивлиева с бабушкой мастерят фоторамку. В неё девочка хочет поставить фотографию с летних каникул. Работают в спешке - столько всего еще надо успеть!



Наталья и Маша Ивлиевы: «Мы так быстро её сделали, чтобы не опоздать в детскую комнату! - В детскую комнату, чтобы не опоздать, говорит, быстро делали с бабушкой».



К ночи искусств приурочили открытие выставки, посвященной юбилею мурманского телевидения. Старые фотографии нам показывает Елена Асташина. Много лет она проработала звукорежиссером. Она стала одной из первых работников мурманской студии телевидения.



Елена Асташина, звукорежиссер, ветеран мурманской студии телевидения: «Началось все шестьдесят лет тому назад. Это был пятьдесят седьмой год. Тогда к годовщине Октября было открыто телевидение на Мурмане. Это было 6 ноября, тогда в эфир вышло всего две программы».



В первый год аудитория мурманского телевидения была скромной. В Кольском Заполярье работали всего две тысячи телевизоров. Сейчас же региональные новости и документальные фильмы смотрят почти в каждом доме. К «Ночи искусств» приурочили премьеру фильма телекомпании ТВ-21 «Всходы коммунизма».



Юрий Ерофеев, автор фильма «Всходы коммунизма»: «Это история 2017 года и 1917 года, которые переплетаются. Мне кажется, что как раз возврат к истории событий, которые происходили 100 лет назад, как мы сейчас говорим, великой русской революции и отвечает на этот вопрос: зачем мы это сделали? Для того чтобы люди посмотрели на свою историю с позиции сегодняшнего дня и поняли, что мы - единый народ».



Фильм мурманчанам интересен. Все места в зале были заняты зрителями. Организаторы уже подвели итог. Все площадки «ночи искусств» посетило около шести тысяч человек.



Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области: «При прочих обстоятельствах посетитель акции «Ночь искусств» не смог бы на одной площадке узнать и о 60-летии Мурманского телевидения, и о 85-летии краеведческого музея, посмотреть выставки в связи со 100-летием великой русской революции и с годом экологии и особо охраняемых территорий».



Также в День народного единства к акции «Ночь искусств» присоединились музеи Кандалакши, Полярного, Мончегорска и Кировска.