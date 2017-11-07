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В Мурманске бомж торговал сильнодействующими наркотиками

12:3907 ноября 2017Просмотров: 168

Несколько месяцев назад наркополицейские задержали в Мурманске безработного мужчину без определенного места жительства, ранее судимого за оборот наркотиков.

На мужчину 1989 года рождения возбудили уголовное дело. Он находился под подпиской о невыезде.

Через некоторое время сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области получили информацию, что 28-летний мурманчанин продолжает заниматься противоправной деятельностью.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

При личном досмотре наркополицейские обнаружили и изъяли у него полиэтиленовый сверток. При себе безработный мурманчанин хранил амфетамин массой 0,5214 грамма.

Позже, у бездомного обнаружили еще 9,6205 грамма амфетамина, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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