В Мурманске пенсионер перевел мошеннику около 640 тысяч рублей

В полицию Мурманска обратился пенсионер. Мужчина рассказал полицейским, что в августе ему позвонил неизвестный.Мужчина представился юристом и сообщил, что оказывает помощь по возврату денег, вложенных в кредитный потребительский кооператив, который обанкротился. Чтобы получить вклад, необходимо оплатить юридические услуги.

Пенсионер, который действительно имел вклад в этом КПК, перевел на указанный мошенником счет 570 тысяч рублей.

В октябре мужчине снова позвонили. Неизвестная женщина представилась сотрудником налоговой службы и сообщила, что для возврата денег необходимо перечислить 15% от вклада.

Пенсионер поверил неизвестной и перевел с помощью платежной системы на указанный мошенницей счет 69,5 тысяч рублей.

После этого мурманчанин попытался связаться с лже-юристом и лже-сотрудницей налоговой службы. Телефоны не отвечали, а обещанные денежные средства он так и не получил.

По факту в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Проводятся следственные действия иоперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Ранее потерпевший о таком способе обмана не знал, сообщает Пресс-служба УМВД России по Мурманской области.