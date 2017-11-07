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В Мурманске продолжаются конкурсы профмастерства «Профессионалы на Мурмане – 2017»

11:1507 ноября 2017Просмотров: 89

Региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017» проводит Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области.

Сразу три конкурса профессионального мастерства проходят 7 ноября на базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота. Состязания организованы по трём профессиям: повар, кондитер и официант.

В конкурсах профессионального мастерства принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования региона. Оценивать их профессиональные навыки будет жюри, сформированное из представителей работодателей.

После церемонии торжественного открытия конкурсной программы участники направились на конкурсные площадки для выполнения практических заданий.  

Повара состязаются в Ресурсном центре по подготовке специалистов общественного питания (корпус «F» - ул. Инженерная, 2а). На приготовление блюд участникам предоставляется 3 часа. Кондитеры – в корпусе «В» строительного колледжа (ул. Александра Невского, 86, 1 этаж). На приготовление блюд участникам предоставляется 3 часа. Там же, но на III этаже, состязаются официанты. Начало всех конкурсов – в 11.00. 

Подведение итогов трех конкурсов и награждение победителей пройдет в актовом зале колледжа (корпус «А», ул. Александра Невского, 86) по окончании выполнения конкурсных заданий.

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