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В Мурманске пройдет конкурс детского творчества «Мини Мистер»

15:3007 ноября 2017Просмотров: 93

В Доме культуры Ленинского округа традиционным стало проведение конкурса детского творчества "Мини Мистер". 

Фестиваль проводится с целью сохранения, развития, популяризации многообразия детского самодеятельного художественного творчества и совершенствования художественно-эстетического воспитания, как факторов духовного развития личности детей.

Молодые конкурсанты появлялись в образах Суперагентов 007, артистов в кастинге на главную роль в музыкальный фильм, любимых героев из советских мультфильмов

Темой фестиваля творчества "Мини Мистер" в 2017 году является экология. Конкурс состоится 26 ноября в Доме культуры Ленинского округа в 14:00. 

К участию приглашаются активные, творческие мальчиков в возрасте 5-6 лет. 

Направить заявку можно любым доступным способом связи:

Телефон/факс: (8-8152) -24-26-94 

E-mail: lendk2010@mail.ru 

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Заявки на участие в конкурсе принимаются строго в срок до 12 ноября 2017 года. Организатором конкурса является МАУК «Дом культуры Ленинского округа».

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