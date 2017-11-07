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В Мурманске состоялось открытие конференции, посвященной 100-летию революции

20:0207 ноября 2017Просмотров: 32

В Мурманском Арктическом университете открылась научная конференции «Россия. Мурман. 1917». Она посвящена 100-летию революции.

Тема выступлений разнообразны. Карточная система в городах России, Первая мировая война и обретение Финляндией независимости.

Йорген Холтен Йоргенсен, консул Генерального Консульства Норвегии в Мурманске: «Конференция, посвященная событиям, которые имели место ровно 100 лет назад, она очень важна, потому что для России революция оказалась очень дорогой, то есть цена, заплаченная Россией за революцию, очень велика».

Вместе с опорным университетом Мурманской области организаторами конференции стало Мурманское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Александр Чапенко, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества: «Будем надеяться на то, что эта конференция позволит расширить кругозор зрителям, участникам конференции относительно событий 1917 года, возможно, прийти в ходе дискуссий и прений к каким-то новым выводам, которые будут не безынтересны в контексте оценки событий 1917 года».

На конференции выступят преподаватели Арктического университета Норвегии в Тромсё. Они подготовили доклады на темы: «Руководство Кремля и наследие Российской революции» и «Российская миграция из Мурманска в Варангер до и после революции».

Йорген Холтен Йоргенсен, консул Генерального Консульства Королевства Норвегия в Мурманске: «Понятно, что урок для наших стран заключается в том, чтобы развивать наше общество эволюционным, а не революционным путем, потому что революция всегда повлечет с собой неожиданные последствия».

Конференция «Россия. Мурман. 1917» продлится в Арктическом университете два дня. 

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