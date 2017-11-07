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В Мурманской области начинается зимний туристический сезон

16:3007 ноября 2017Просмотров: 74

Начало зимнего туристического сезона стало одной из тем оперативного совещания в правительстве Мурманской области.

«Как показывает опыт последних лет, популярность нашего края у туристов растёт. Причём не только у россиян, но и у гостей из других стран, нередко довольно далёких», – отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

По информации министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольги Кузнецовой, в предыдущие пять лет рост туристского потока составлял не более 3% ежегодно, в 2016 году рост составил уже 8%, Мурманскую область посетило более 330 тысяч туристов.

Иностранный поток восстановился, показал рост 39% в 2016 году по отношению к 2015 и составил почти 40 тысяч человек. Наибольший рост показателя въезда иностранных туристов в наш регион в 2016 году показала Китайская народная республика, если в 2015 году к нам приехало 709 человек из «Поднебесной», то в 2016 уже более трёх тысяч.

«Туристы едут к нам в первую очередь посмотреть на северное сияние. Учитывая этот запрос, предприниматели планируют к открытию уникальный объект размещения: домики-иглу с панорамными окнами. Место нахождения: Мурманская область, 42 км от города Мурманска в сторону Териберки», – рассказала Ольга Кузнецова. 

Несмотря на развитие нового направления, основными туристами, которые приезжают к нам в зимний период, остаются россияне – любители активных видов зимнего отдыха. И здесь лидерами по принятым туристам в новогодние каникулы традиционно остаются города Кировск и Апатиты. Так, по экспертной оценке, в новогодние праздники 2016-2017 года территорию посетило около 20 тысяч человек.

Как рассказал глава администрации Кировска Сергей Свинин, город к приёму туристов готов. Дорожная развязка при въезде в город построена. Горнолыжный сезон начнётся ближе к концу ноября, трассы подготовлены.

Беголыжный сезон уже начался благодаря искусственному снегу. Сегодня в Кировске тренируются около 300 спортсменов из России и Беларуси, а 23 ноября здесь открываются всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка».

Губернатор Мурманской области дала поручение региональному министерству развития промышленности и предпринимательства и органам местного самоуправления области продолжать эту работу с максимальным вниманием.

«Тенденции отличные, нам нужно их обязательно закрепить и развить», – отметила Марина Ковтун.

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