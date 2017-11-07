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В Мурманской области - перепады температуры, на дорогах - гололед

11:4507 ноября 2017Просмотров: 118

На территории Мурманской области наблюдаются перепады температуры, которые сопровождаются обильными осадками. В этой связи Госавтоинспекция Заполярья напоминает автовладельцам о мерах безопасности в сложных погодных условиях.

Суточные перепады температуры приводят к образованию гололеда, что увеличивает риск ДТП. По этой причине необходимо воздержаться от резких перестроений, обгонов и прочих рискованных маневров.

Помните о соблюдении дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Приближаясь к повороту или пешеходному переходу, заблаговременно снижайте скорость движения. С особым вниманием двигайтесь вблизи мест скопления пешеходов – школ, торговых центров, кинотеатров.

В период снегопада отдайте предпочтение невысокой скорости движения – из-за плохой видимости на высокой скорости заметить пешехода сложно, велик риск наезда на человека.

Не пренебрегайте использованием «дворников», внимательно следите за соблюдением предписаний дорожных знаков, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Фото: Мурманск ДТП ЧП

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