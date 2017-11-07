16+
+
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманской области появился взвод исторической бронетехники

14:0707 ноября 2017Просмотров: 22

Легендарный средний танк Т-34, тяжёлый танк ИС-3 и противотанковая самоходная установка Су-100 вошли в исторический взвод бронетехники времён Великой Отечественной войны, созданный на Северном флоте в соответствии с приказом командующего флотом вице-адмирала Николая Евменова.

«Тридцатьчетвёрка» была получена из Москвы для участия в военном параде, посвящённом Дню Победы в городе-герое Мурманске в этом году. Остальную технику восстановили до ходового состояния специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона.

ИС-3, Т-34, поднятый с затонувшего транспорта «Томас Дональдсон» и полностью восстановленный «Шерман» уже принимали участие в военном параде, посвящённом Дню ВМФ на Приморской площади главной базы Северного флота – Североморске и в исторической реконструкции боя времён Великой Отечественной войны в период проведения военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте.

Последним в строй исторической бронетехники вступил «истребитель танков» - СУ-100, ремонт которого был завершён в начале осени.

Все бронемашины закреплены за штатными специалистами ремонтно-восстановительного батальона – военнослужащими по контракту, а «Шерман» передан Военно-морскому музею Краснознамённого Северного флота и выставлен в его филиале – музее ВВС флота в гарнизоне Сафоново.

Создание взвода исторической бронетехники времён Великой Отечественной войны на Северном флоте позволит на качественно новом уровне проводить мероприятия военно-патриотической направленности и привлечь интерес молодёжи к военной истории России, сообщает пресс-служба СФ.

Исторический взвод будет принимать участие в военных парадах, исторических реконструкциях и выставках, посвящённых дням воинской славы России, а также в ряде государственных праздников по решению командующего флотом вице-адмирала Николая Евменова.

Читайте также
Завтра в Мурманской области ожидается снег с дождемНорвежские спасатели подняли со дна Баренцева моря затонувший после крушения российский вертолет Ми-8В Мурманске бомж торговал сильнодействующими наркотикамиВ Мурманске пенсионер перевел мошеннику около 640 тысяч рублей
Мурманчанин попал под поезд в КарелииБПК «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в Португалию и продолжил дальний поход16 и 17 ноября Кировск принимает участников Горной конференцииВ Мурманской области - перепады температуры, на дорогах - гололедМурманчане прошли в финал национальной премии «Студент года»В Мурманске продолжаются конкурсы профмастерства «Профессионалы на Мурмане – 2017»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс