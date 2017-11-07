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Вовремя: Дворец зажигает огни

10:4407 ноября 2017Просмотров: 28

Эта фраза уже много лет приглашает мурманчан, гостей города и всех жителей области в любимую «Кировку». Нынешний сезон особенный - Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С. М. Кирова отмечает 85-летие!

С какими чувствами работники крупнейшего учреждения культуры региона встречают юбилей? Не обижает ли их, когда называют Дворец – «Кировкой»? Что ждёт гостей в будущем?

На эти вопросы ведущего Юрия Ерофеева отвечают директор Светлана Вагайцева и заместитель директора Екатерина Крюкова. И, конечно же, гости программы «Вовремя лайт» принимают поздравления от телекомпании ТВ-21! С Юбилеем, любимая «Кировка»!

Смотрите программу «Вовремя лайт» 7 ноября в 20:15 на канале ТВ21+!

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