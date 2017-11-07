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Завтра ледокольный буксир «Юрибей» возвращается в Мурманск

15:1507 ноября 2017Просмотров: 42
Ледокольный буксир «Юрибей» 8 ноября 2017 года возвращается в порт Мурманск.
Об этом сообщает Portnews со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Атомфлот».
«Юрибей» - инновационное судно с современной системой электродвижения. Ледокольный буксир проекта «Т40105» оснащен азимутальными колонками Azipod ICE1400. Буксир имеет ледовый класс Arc 6. 
Мощность ледокольного буксира «Юрибей» составляет 7 мВт, ледопроходимость – 1 м при скорости 2 узла. Длина - 39, 54 м, ширина - 14 м. Численность экипажа - 10 человек.
 
Судно названо «Юрибей» по названию реки, протекающей по территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на полуострове Ямал.

Фото: tehnorussia.su

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