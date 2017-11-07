Завтра в Мурманской области ожидается снег с дождем

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на севере , днем на западе умеренный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Ветер ночью северо-западный , западный 10-15 м/с, на севере порывы 15-20м/с, днем юго-западный, южный 8-13 м/с, в р-не п. Никель 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснении -5-10°, днем от -4 до +1°. Ухудшение состояния дорог . Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 8 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-3..-5
|
-1..+1
|
небольшой снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Умба
|
-2..-4
|
-1..+1
|
небольшой снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Полярные Зори
|
-6..-8
|
-1..+1
|
небольшой снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Апатиты
|
-4..-6
|
-1..+1
|
небольшой снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Кировск
|
-4..-6
|
-1..+1
|
снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Ковдор
|
-6..-8
|
-1..+1
|
небольшой снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Мончегорск
|
-2..-4
|
-1..+1
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
|
Ловозеро
|
-2..-4
|
-1..+1
|
снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
|
Оленегорск
|
-2..-4
|
-1..+1
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
|
Никель
|
-2..-4
|
-1..+1
|
небольшой снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Заполярный
|
-2..-4
|
-1..+1
|
небольшой снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Североморск
|
-1..-3
|
-1..+1
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег садков
|
Мурманск
|
-2..-4
|
-1..+1
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 8 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -2..-4
|
днем -1..+1
|
вечером -1..+1
|
Осадки
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег