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Завтра в Мурманской области ожидается снег с дождем

13:5907 ноября 2017Просмотров: 33

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на севере , днем на западе  умеренный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега.   Ветер  ночью  северо-западный , западный 10-15 м/с, на севере порывы 15-20м/с, днем юго-западный, южный 8-13 м/с, в р-не п. Никель 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -1-6°,  при прояснении -5-10°, днем от -4 до +1°.  Ухудшение состояния дорог . Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 8 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-3..-5

-1..+1

небольшой снег, мокрый снег

 снег, мокрый снег

Умба

-2..-4

-1..+1

небольшой снег, мокрый снег

  снег, мокрый снег

Полярные Зори

-6..-8

-1..+1

небольшой снег, мокрый снег

 снег, мокрый снег

Апатиты

-4..-6

-1..+1

 небольшой снег, мокрый снег

снег, мокрый снег

Кировск

-4..-6

-1..+1

снег, мокрый снег

 снег, мокрый снег

Ковдор

-6..-8

-1..+1

небольшой снег, мокрый снег

 снег, мокрый снег

Мончегорск

-2..-4

-1..+1

небольшой снег, мокрый снег

 небольшой снег, мокрый снег

Ловозеро

-2..-4

-1..+1

 снег, мокрый снег

небольшой снег, мокрый снег

Оленегорск

-2..-4

-1..+1

  небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег, мокрый снег

Никель

-2..-4

-1..+1

 небольшой  снег, мокрый снег

 снег, мокрый снег

Заполярный

-2..-4

-1..+1

 небольшой  снег, мокрый снег

 снег, мокрый снег

Североморск

-1..-3

-1..+1

  небольшой снег, мокрый снег

 небольшой снег, мокрый снег садков

Мурманск

-2..-4

-1..+1

  небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег, мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 8 ноября

Температура воздуха

утром -2..-4

днем -1..+1

вечером -1..+1

Осадки

  небольшой снег, мокрый снег

 небольшой  снег, мокрый снег

 небольшой снег, мокрый снег
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