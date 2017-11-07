Завтра в Мурманской области ожидается снег с дождем

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на севере , днем на западе умеренный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Ветер ночью северо-западный , западный 10-15 м/с, на севере порывы 15-20м/с, днем юго-западный, южный 8-13 м/с, в р-не п. Никель 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснении -5-10°, днем от -4 до +1°. Ухудшение состояния дорог . Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 8 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -3..-5 -1..+1 небольшой снег, мокрый снег снег, мокрый снег Умба -2..-4 -1..+1 небольшой снег, мокрый снег снег, мокрый снег Полярные Зори -6..-8 -1..+1 небольшой снег, мокрый снег снег, мокрый снег Апатиты -4..-6 -1..+1 небольшой снег, мокрый снег снег, мокрый снег Кировск -4..-6 -1..+1 снег, мокрый снег снег, мокрый снег Ковдор -6..-8 -1..+1 небольшой снег, мокрый снег снег, мокрый снег Мончегорск -2..-4 -1..+1 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег, мокрый снег Ловозеро -2..-4 -1..+1 снег, мокрый снег небольшой снег, мокрый снег Оленегорск -2..-4 -1..+1 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег, мокрый снег Никель -2..-4 -1..+1 небольшой снег, мокрый снег снег, мокрый снег Заполярный -2..-4 -1..+1 небольшой снег, мокрый снег снег, мокрый снег Североморск -1..-3 -1..+1 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег, мокрый снег садков Мурманск -2..-4 -1..+1 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег, мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 8 ноября