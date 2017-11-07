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Житель ближнего зарубежья украл ружье у мурманчанина

14:5207 ноября 2017Просмотров: 84

Один год лишения свободы - таков приговор суда, вынесенный в отношении гражданина Азербайджана за хищение огнестрельного оружия.

Как выяснилось, мужчина зашел в гости к своему приятелю. Посидели, выпили. Позже хозяин квартиры решил похвастаться своим приобретением - охотничьим гладкоствольным оружием.

Выждав момент, когда приятель отвлекся, мужчина прихватив ружье, скрылся с места преступления.

Похищенное он спрятал у другого знакомого. Преступника удалось задержать по месту жительства.
Зачем ему понадобилась винтовка, он так объяснить и не смог. Свою вину мужчина отрицать не стал и в содеянном признался, сообщает Sm-news.Ru

Также суд учел, гражданин Азербайджана имеет престарелых родственников-инвалидов и назначил ему более мягкое наказание - 1 год лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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