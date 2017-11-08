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Блеск золота сгубил. Мурманчанка обокрала ювелирный магазин на сумму более 400 тысяч рублей

10:4508 ноября 2017Просмотров: 135

В Мурманске полицейскими установлена подозреваемая в краже из ювелирного магазина. В полицию с заявлением о хищении ювелирных изделий обратился директор ювелирного магазина, расположенного по улице Самойловой.

Мужчина рассказал, что после проведенной в магазине ревизии обнаружили  крупную недостачу.

Из сейфового отделения пропало более 80 наименований ювелирных товаров на общую сумму 430 тысяч 450 рублей.

В краже сразу заподозрили  36-летнюю женщину, которая работала  продавцом-консультантом в этом магазине. После ревизии женщина перестала выходить на работу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску была установлена подозреваемая - ранее не судимая 36-летняя мурманчанка, - и доставлена в отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Мурманску.

Женщина призналась в совершении кражи и рассказала полицейским, что в течение четырех месяцев она похищала ювелирные украшения из магазина путем свободного доступа.

Похищенное она продавала, а вырученные с продажи деньги тратила на личные нужды.

По факту кражи следователем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.


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