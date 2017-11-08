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Буксир «Юрибей» в строю. На новом судне «Атомфлота» торжественно подняли российский флаг

20:0708 ноября 2017Просмотров: 49

Родился в Краснодаре, пришёл на Север и скоро отправится на Ямал. Маленький, но мощный. Сегодня торжественно был поднят флаг на новом буксире ледового класса «Юрибей».

Ледокольный буксир «Юрибей» родился в Краснодарском крае, на производственной площадке «Краншип». 14 октября он отправился в порт-приписки Мурманск. Ходовые испытания прошли успешно, время пути с юга на север составило около трёх недель.

Александр Бойко, капитан ледокольного буксира «Юрибей»: «Прошло благополучно, с погодой повезло. Как круиз. Довольны, да современный буксир. Всё современное. На мостике вместо кнопок тачскрины. Главная запускается двумя пальцами».

Экипаж буксира - 10 человек. Для долгих рейсов на борту есть всё необходимое. Камбуз, уютные каюты, даже мини спортзал с сауной. Это третий ледокол из большой программы «портофлот», которая предполагает строительство 5 новых судов, один из них ледокол. Уже на ходу буксиры «Тамбей» и «Пур». Теперь - «Юрибей». Имена их выбраны не случайно.

Вячеслав Рукша, генеральный директор ФГУП «Атомфлот»: «У нас все 5 судов портофлота называются реками Ямальского полуострова. Единственное, что все отказались называть буксиры Таз. Пур есть, я думал, что будет второй Таз».

Буксир «Юрибей» назвали маленьким ледоколом. Специалисты при строительстве дали ему технические характеристики, с которыми он может круглый год работать в Обской губе, которая в отличие от Кольского залива почти 8 месяцев покрыта льдом. Туда в скором времени и отправится маленький ледокол, он будет работать для проекта ЯМАЛ СПГ.

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