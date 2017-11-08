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Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесе

19:5908 ноября 2017Просмотров: 48

Строительство Быстринского горно-обогатительного комбината позволит создать более 3 тысяч рабочих мест. Предприятие станет одним из крупнейших работодателей Забайкальского края и катализатором развития региона.

Об этом на церемонии запуска пуско-наладочных работ под нагрузкой Быстринского горно-обогатительного комбината, которая состоялась 31 октября, говорили глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко. После выхода на проектную мощность в 10 миллионов тонн руды в год Быстринский ГОК станет третьим крупным производственным активом «Норникеля» наряду с предприятиями, расположенными на Таймыре и Кольском полуострове. Согласно расчётам, за 10 лет Забайкалье получит от работы ГОКа налогов примерно на 18 миллиардов рублей. Созданное с нуля предприятие может послужить образцом совместной работы государства и частной компании. «Норникель» намерен сделать Быстринский ГОК витриной лучших практик и доступных технологий, используются наиболее передовые производственные и социальные решения. Кстати, социальная сфера жизни Читы тоже получит развитие. В этом у «Норникеля», пришедшего в регион, накоплен значительный опыт – отработаны программы и технологии для развития социального предпринимательства и поддержки местных инициатив. Сейчас на Быстринском ГОКе идут пуско-наладочные работы. Одновременно будет продолжаться строительство карьера с попутным извлечением руды. Полноценный режим работы предусмотрен к середине 2018 года, а выход на проектную мощность - к концу 2019-го.

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Модернизация - это новые перспективы и для компании, и для наших городов-таков лейтмотив интервью руководителя Кольской ГМК Игоря Рышкель, опубликованного ТАСС.

Кольская ГМК стала первым в России производителем кобальта высших марок.

Проект уникален тем, что в основе лежит российская технология, разработанная специалистами компании в содружестве с институтом «Гипроникель» и Кольским научным центром Российской академии наук. Эта разработка позволяет получать качественный и востребованный продукт, при этом воздействие на окружающую среду сведено до минимума. После закрытия никелевого завода в Норильске, мончегорская промплощадка КГМК так же стала центром «Норникеля» по рафинированию никеля - самым большим в мире никелерафинировочным производством.

Игорь Рышкель, генеральный директор КГМК: «Для того чтобы это состоялось, потребовались серьезные инвестиции в модернизацию и реконструкцию производства, логистического комплекса - около 25 миллиардов рублей, и конечно, приложение огромных человеческих усилий. Я хочу особо подчеркнуть, что эту задачу наш коллектив решал в условиях действующего производства. В конечном счете, компании это дает повышение экономической и экологической эффективности, позволяет более рационально использовать инвестиционные ресурсы. И безусловно, в целом - это новые перспективы для нашего коллектива, для наших городов».

Полностью текст интервью можно найти на интернет-портале ТАСС или на сайте издания КН51.

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«Норникель» завершил прием заявок на конкурс социальных проектов. На ежегодный конкурс поступило 489 заявок от некоммерческих организаций и объединений, государственных и муниципальных учреждений из регионов, в которых работают предприятия компании. Общий грантовый фонд конкурса составляет 125 миллионов рублей.

На соискание грантов «Норникеля» претендуют 143 проекта из Читы, 241 проект из Норильска и Таймырского района и 105 - из Мончегорска и Печенгского района, сообщили в пресс-службе компании. Общественные инициативы направлены на улучшение качества жизни населения и создание комфортной среды: развитие волонтерского движения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми и молодежью, создание общественных пространств, расширение спектра социальных услуг, развитие творческого потенциала и создание новых форм досуга, пропаганду здорового образа жизни и охрану окружающей среды. Заявители, планирующие реализовать свой проект в городе Чита Забайкальского края впервые принимают участие в конкурсе. Это связано с началом работ на новом предприятии «Норникеля» в этом регионе, Быстринском ГОКе. Все поданные на конкурс проекты оценят независимые эксперты. По итогам экспертизы будет сформирован список финалистов конкурса. После доработки проектов с учетом рекомендаций экспертов, будут определены победители конкурса. Итоги «Норникель» объявит 26 декабря. Гранты на реализацию проектов победители получат в 2018 году.

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16 ноября Мончегорск примет одно из мероприятий VI Мурманской международной деловой недели - деловую сессию «Социальное партнерство. Реализация общественных инициатив».

Участники рассмотрят опыт и результаты воплощения проектов «для жизни»; корпоративную социальную ответственность бизнеса перед обществом, обозначат инструменты привлечения финансирования социально-полезных идей, технологии их внедрения, запуска и реализации. Кроме того, участники деловой сессии смогут попробовать свои силы в деловой игре «Социальное проектирование», направленной на выработку социально-значимых инициатив, ознакомиться с проектом социального предпринимательства «Берег развлечений» и другими соцпроектами, в том числе реализованными в Мончегорске при содействии «Норникеля» и Кольской ГМК. 

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