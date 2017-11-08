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Из мурманского магазина изъяли игровой аппарат

20:0508 ноября 2017Просмотров: 52

Одни заходили в магазин за продуктами, другие - испытать удачу. В мурманскую полицию поступила информация, что в павильоне на улице Чумбарова-Лучинского установлен аппарат для азартных игр.

Сотрудники приехали в торговую точку в Ленинском округе и рядом с холодильниками действительно обнаружили терминал. За определенную сумму можно было попытаться сорвать джекпот. Нелегальную технику полицейские изъяли.

По решению суда автомат будет уничтожен. Всего с начала этого года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проверили 45 объектов, где были организованы азартные игры, и изъяли 109 компьютеров и терминалов.

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