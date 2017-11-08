«Каренина и я» откроет кинофестиваль «Северный характер»

Совсем скоро откроется юбилейный, 10 кинофестиваль «Северный характер». За 3 дня гости и зрители смогут увидеть десятки кинокартин российских и зарубежных кинематографистов. Но, пожалуй, самыми важными и волнительными считаются два показа - это фильмы закрытия и открытия фестиваля. 23 ноября, в кинотеатре «Мурманск» старт киномарафону даст норвежская кинолента «Каренина и я».

В этом году фестивальный киномарафон начнется с документальной картины итальянского режиссера Томмазо Моттола - «Каренина и Я», главную роль в которой исполнила его супруга - норвежская актриса Гёрильд Маусет.

Еще в 2013 году Маусет, которая ранее уже играла Каренину у себя на родине, пригласили сыграть героиню Льва Толстого во Владивостоке - на сцене Приморского драматического театра имени Горького. Перед актрисой встала нелегкая задача: выучить язык и познать «загадочную русскую душу».



Гёрильд Маусет, исполнительница главной роли фильма «Каренина и я»: «Работая над образом Анны Карениной, я поехала в дальнюю поездку во Владивосток. В первую очередь для того, чтобы узнать - кто такая Каренина, какова её судьба. Кроме этого, я хотела открыть для себя русскую культуру и открыть русскую душу. Для этого я изучала русский язык, религию. Цель фильма - показать современную Россию. Как сейчас, так и раньше у людей разное мнение о вашей стране».



Моттола же снимал фильм об этой поездке, о художественных исканиях актрисы и ее попытке выучить русский. Работа над лентой продолжилась и после премьеры спектакля на Дальнем Востоке, и в итоге заняла больше четырех лет. Такой труд по достоинству оценили кинокритики, и именно этот фильм был выбран для старта фестиваля.



Светлана Солдатова, директор кинофестиваля «Северный характер»: «В этом году никакой сложности не было. Во-вторых, я видела этот фильм на кинофестивале «TIFF» в Тромсё, он потрясающий. Сама героиня - она невероятно красивая женщина. Для того, чтобы прийти к образу она проехала всю Россию до Владивостока».



Если вам нравятся документальные фильмы о людях творчества, которые не боятся ставить непростые задачи и уверенно идут к их решению, не пропустите новинку кино 2017 года и приходите на открытие 10-го, юбилейного кинофестиваля «Северный характер».