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Кому предлагают самую большую зарплату в Мурманской области в ноябре

14:5108 ноября 2017Просмотров: 153

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала рынок труда в Мурманской области в октябре. Положительная динамика вакансий сохраняется: количество вакансий в Мурманской области возросло на 16% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Прирост резюме год к году составил 26%.

Для сравнения: в октябре 2016 года вход резюме к октябрю 2015 года незначительно увеличился (1%), число вакансий выросло на 2%.

Уровень конкуренции в Мурманской области растёт, однако не выходит за пределы нормы. Так, показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) с августовских 2,5 п. поднялся до 4,0 п., иными словами, на одно вакантное место ранее приходилось два-три кандидата, а в октябре – четыре. В 2016 году в данные месяцы также наблюдалось небольшое усиление конкуренции, тогда hh.индекс вырос с 2,6 п. в августе 2016 года до 3,6 п. в октябре.  

Более серьезная ситуация на рынке труда складывается в таких сферах, как: «Государственная служба, некоммерческие организации» (31,5 п.), «Юристы» (14,1 п.) и «Высший менеджмент» (12,4 п.), где уровень hh.индекса превышает оптимальный показатель (5-6 п.) в несколько раз.  

В каких профобластях легче найти работу специалистам из Мурманска? В октябре работодатели больше всего вакансий разместили в сферах «Продажи» (43% от общего количества предложений), «Банки, инвестиции, лизинг» (21%), «Начало карьеры, студенты» (18%). Каждое десятое предложение относилось к профобласти «Рабочий персонал» и 8% - «Медицине, фармацевтике».

Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru оплата труда в октябре в Мурманской области составила 31 тыс. рублей, год назад уровень предложения в среднем составлял 26,5 тыс. рублей.

Самая высокооплачиваемая вакансия на данный момент в Мурманской области – «Главный специалист по морским операциям ООО "Кольская верфь"» с зарплатой от 100 тысяч рублей.

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

 
В ходе исследования было проанализировано 1 496 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Мурманской области в период с 1 по 31 октября 2017 года.

Топ-5 вакансий ноября с самой большой зарплатой в Мурманской области*:

Должность

Проф. область

Размер предлагаемой заработной платы

Главный специалист по морским операциям ООО "Кольская верфь"        

Транспорт, логистика

От 100 000 руб.

Взрывник

Добыча сырья

От 90 000 руб.

Машинист буровой установки SOLO, SIMBA (Мурманская область)

Добыча сырья

От 90 000 руб.

Заведующий производством гипермаркета Магнит 

Управление персоналом, тренинги

 

От 96 000 до 104 000 руб.

Машинист погрузочно-доставочных машин 

Рабочий персонал

 

От 80 000 до 100 000 руб.

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