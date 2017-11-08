Кому предлагают самую большую зарплату в Мурманской области в ноябре

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала рынок труда в Мурманской области в октябре. Положительная динамика вакансий сохраняется: количество вакансий в Мурманской области возросло на 16% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Прирост резюме год к году составил 26%.

Для сравнения: в октябре 2016 года вход резюме к октябрю 2015 года незначительно увеличился (1%), число вакансий выросло на 2%.

Уровень конкуренции в Мурманской области растёт, однако не выходит за пределы нормы. Так, показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) с августовских 2,5 п. поднялся до 4,0 п., иными словами, на одно вакантное место ранее приходилось два-три кандидата, а в октябре – четыре. В 2016 году в данные месяцы также наблюдалось небольшое усиление конкуренции, тогда hh.индекс вырос с 2,6 п. в августе 2016 года до 3,6 п. в октябре.

Более серьезная ситуация на рынке труда складывается в таких сферах, как: «Государственная служба, некоммерческие организации» (31,5 п.), «Юристы» (14,1 п.) и «Высший менеджмент» (12,4 п.), где уровень hh.индекса превышает оптимальный показатель (5-6 п.) в несколько раз.

В каких профобластях легче найти работу специалистам из Мурманска? В октябре работодатели больше всего вакансий разместили в сферах «Продажи» (43% от общего количества предложений), «Банки, инвестиции, лизинг» (21%), «Начало карьеры, студенты» (18%). Каждое десятое предложение относилось к профобласти «Рабочий персонал» и 8% - «Медицине, фармацевтике».

Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru оплата труда в октябре в Мурманской области составила 31 тыс. рублей, год назад уровень предложения в среднем составлял 26,5 тыс. рублей.



Самая высокооплачиваемая вакансия на данный момент в Мурманской области – «Главный специалист по морским операциям ООО "Кольская верфь"» с зарплатой от 100 тысяч рублей.

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.





В ходе исследования было проанализировано 1 496 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Мурманской области в период с 1 по 31 октября 2017 года.

Топ-5 вакансий ноября с самой большой зарплатой в Мурманской области*: