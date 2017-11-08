Сегодня в программе «Крутящий момент» вы увидите:

Кто на кольце, тот и главный. Очередные поправки в правилах дорожного движения.

Все дороги ведут на север. Почему в Мурманске изменилась схема движения на некоторых перекрёстках?

Билетов нет, но вы подождите. Места в плацкартных вагонах должны стать доступны через 10 дней.

Не меньше 5 килограммов и рюкзак можно брать с собой. Что изменилось в правилах провоза ручной клади в самолёте?

Не проехать, не пройти? Так не бывает! Любители внедорожной езды показали свои умения.