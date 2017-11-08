16+
N
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

«Крутящий момент»

20:1508 ноября 2017Просмотров: 58

Сегодня в программе «Крутящий момент» вы увидите:

Кто на кольце, тот и главный. Очередные поправки в правилах дорожного движения.

Все дороги ведут на север. Почему в Мурманске изменилась схема движения на некоторых перекрёстках?

Билетов нет, но вы подождите. Места в плацкартных вагонах должны стать доступны через 10 дней.

Не меньше 5 килограммов и рюкзак можно брать с собой. Что изменилось в правилах провоза ручной клади в самолёте?

Не проехать, не пройти? Так не бывает! Любители внедорожной езды показали свои умения.

Реклама
Читайте также
«Вовремя лайт»: поговорим о современном искусствеВсе дороги ведут на север. Зачем на мурманских перекрёстках меняют схему движения?В Терском районе ищут пропавших людейБуксир «Юрибей» в строю. На новом судне «Атомфлота» торжественно подняли российский флаг
Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесеВладимир Путин одобрил передачу Севморпути «Росатому»Владимир Путин поручил отказаться от долевого строительстваМурманская область будет по примеру Финляндии заманивать туристов северным сияниемВ Мурманской области энергетики проводят масштабные ученияНайти и уничтожить. В Мурманске полицейские обнаружили игровой терминал
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс