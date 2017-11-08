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Марина Ковтун поручила контролировать качество и сроки ремонта детсада в поселке под Мончегорском

14:3208 ноября 2017Просмотров: 218

Губернатор Марина Ковтун поручила строго контролировать качество и сроки капитального ремонта детского сада в поселке 27 км, который был передан из ведения министерства обороны России в собственность Мончегорска.

Согласно муниципальному контракту работы на объекте должны были быть завершены к 25 октября.

Однако подрядчик столкнулся с необходимостью проведения дополнительных работ – ремонта трубопровода отопления.

Затянули срок и претензионные работы по конкурсу на определение подрядчика.

На ремонт здания сада выделены средства областного бюджета в более чем 16 млн рублей, свыше 2 млн составило муниципальное софинансирование.

«Объём средств приличный. За эти средства детский сад на 75 мест можно сделать как конфетку. Но две большие разницы – должны сделать и сделаем. К проектированию надо было подойти тщательнее. Речь идёт о детях, это их дом», – подчеркнула Марина Ковтун.

Строители намерены завершить ремонт к 30 ноября, заверил представитель компании-подрядчика, сообщает пресс-служба регионального правительства.

При соблюдении этого срока детские группы смогут въехать в новое здание в конце декабря.

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