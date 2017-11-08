Мурманчанин воткнул нож в шею своему знакомому и сам вызвал «скорую помощь»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Мончегорска, 1971 года рождения.

Как выяснилось, 18 октября обвиняемый, будучи нетрезв и находясь в квартире по месту жительства, на почве личной неприязни к знакомому, нанес с силой ему удар в переднюю область шеи хозяйственным ножом.

Спустя некоторое время злоумышленник самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи и потерпевшего увезли в больницу, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.