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Мурманчанин заплатил «пьяный» штраф после ограничения права выезда из России

10:1508 ноября 2017Просмотров: 104

В отделе судебных приставов Первомайского округа на исполнении находилось производство о взыскании с мурманчанина штрафа за нетрезвую езду в размере 30 тысяч рублей.

Судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по адресу должника для проверки его имущественного положения, но дверь квартиры никто не открывал.

Для побуждения мужчины к оплате «пьяного штрафа» судебный пристав вынесен постановление о временном ограничении права на выезд из России.

Через месяц к судебному приставу пришел должник и заплатил штраф в полном объеме.

При таких обстоятельствах временное ограничение права на выезда было снято, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает Управление ФССП России по Мурманской области.

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