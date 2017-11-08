Мурманская область будет по примеру Финляндии заманивать туристов северным сиянием

По информации министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольги Кузнецовой, в предыдущие пять лет рост туристского потока составлял не более 3% ежегодно, в 2016 году рост составил уже 8%, Мурманскую область посетило более 330 тысяч туристов.

Иностранный поток восстановился, показал рост 39% в 2016 году по отношению к 2015 и составил почти 40 тысяч человек.

Наибольший рост показателя въезда иностранных туристов в наш регион в 2016 году показала Китайская народная республика, если в 2015 году к нам приехало 709 человек из «Поднебесной», то в 2016 уже более трёх тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Туристы едут к нам в первую очередь посмотреть на северное сияние. Учитывая этот запрос, предприниматели планируют к открытию уникальный объект размещения: домики-иглу с панорамными окнами. Место нахождения: Мурманская область, 42 км от города Мурманска в сторону Териберки», – рассказала Ольга Кузнецова.