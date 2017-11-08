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Мурманская область получит из федерального бюджета грант - более 409 млн рублей

09:3008 ноября 2017Просмотров: 59

Итоги заседания Правительственной комиссии по региональному развитию, которое 3 ноября провёл вице-премьер РФ Дмитрий Козак, стали темой вчерашнего оперативного совещания под председательством губернатора Марины Ковтун.

«По предварительным итогам федеральной оценки темпов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, Мурманская область вошла в число 10 регионов с наилучшими результатами. Мы уже второй год подряд входим в число регионов-лидеров. По итогам 2016 года наш край занял 8 место», – сообщила Марина Ковтун.

Глава области проинформировала, что до конца этого года регион получит из федерального бюджета грант в сумме 409,1 млн рублей – почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Факторов успеха много – это и рост налогового потенциала и инвестиционной активности в коммерческом секторе, и стабильно положительная динамика по обороту субъектов малого и среднего предпринимательства, и рост ввода в строй жилья.

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