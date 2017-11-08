Мурманская область занимает 6 место в рейтинге проекта «Формирование комфортной городской среды»

Минстрой России обновил рейтинг регионов по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который отражает динамику его выполнения.

В обновленном рейтинге – по состоянию на начало ноября – Мурманская область занимает 6 место среди субъектов РФ.

При расчете рейтинга учитывалась динамика реализации проекта, вовлеченность общественности и региональных властей всех уровней, в том числе разработка интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, программы инициативного бюджетирования и наличие главного архитектора, а также выполнение всех требований программы.

Напомним, что приоритетный проект стартовал в 2017 году. В его реализации в текущем году участвуют 82 субъекта Российской Федерации.