Найти и уничтожить. В Мурманске полицейские обнаружили игровой терминал

Полицейскими была получена информация о том, что в одном из магазинов, расположенном на улице Чумбарова-Лучинского, установлен терминал, с помощью которого можно играть в азартные игры за деньги.

Терминал был изъят из торговой точки, был составлен протокол осмотра. Изъятое игровое оборудование помещено на склад, впоследствии по решению суда оно будет уничтожено.

Всего с начала года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску в ходе проверок установлено 45 объектов, на которых осуществлялась незаконная игорная деятельность, изъято 109 единиц игрового оборудования, из них 34 игровых терминала.

Материалы проверок по каждому факту направлены в СУ СК России по Мурманской области для принятия процессуального решения, сообщает УМВД России по городу Мурманску.