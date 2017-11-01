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Найти и уничтожить. В Мурманске полицейские обнаружили игровой терминалСегодня, 15:45220Должники получат предупреждающие красные квитанции за электроэнергиюСегодня, 15:30430Военные и гражданские моряки Северного флота приняли участие в сборе по спасательной подготовкеСегодня, 15:15620В Мурманске недобросовестный застройщик начал строительство парковки без разрешающих документовСегодня, 14:521720Кому предлагают самую большую зарплату в Мурманской области в ноябреСегодня, 14:511510
Сегодня губернатор Марина Ковтун находится с рабочим визитом в МончегорскеСегодня, 14:451640Марина Ковтун поручила контролировать качество и сроки ремонта в поселке под МончегорскомСегодня, 14:321150Полное видео программы «Дневные новости»Сегодня, 14:30780Второй «черный ящик» упавшего в море вертолета Ми-8 сильно поврежденСегодня, 14:101520Жителю Норвегии грозит до 20 лет заключения за убийство русской женыСегодня, 14:022230
Мурманчанин воткнул нож в шею своему знакомому и сам вызвал «скорую помощь»Сегодня, 13:511420Рабочий из Мурманска, убивший своего коллегу за лень, отправится под судСегодня, 13:372550Журналисты ТВ-21 принимают участие в полуфинале премии «ТЭФИ-регион» 2017Сегодня, 13:28980Завтра в Мурманской области ожидается небольшой снегСегодня, 12:471720Твиттер увеличил длину сообщений в два разаСегодня, 12:401390Владимир Путин поручил оказать помощь Вьетнаму, пострадавшему от тайфунаСегодня, 12:301510В Мурманске эвакуировали еще четыре брошенных автомобиляСегодня, 12:152100Завтра на участке дороги Кола – Мурмаши на час перекроют движениеСегодня, 12:001600Мурманская область занимает 6 место в рейтинге проекта «Формирование комфортной городской среды»Сегодня, 11:452140Росавтодор впервые начал использовать желтую разметку на дорогах в Мурманской области и КарелииСегодня, 11:302180В Мурманске автобус сбил пенсионеркуСегодня, 11:154130«Норникель» усовершенствует медное производствоСегодня, 11:111560В Мурманске в Долине Уюта начался капремонт теплотрассыСегодня, 11:002110На берегу Кольского залива устроят уличный кинотеатр. Премьера фильма «Кровь океана» с участием режиссера Труде ОттерсенСегодня, 10:472310Блеск золота сгубил. Мурманчанка обокрала ювелирный магазин на сумму более 400 тысяч рублейСегодня, 10:453220
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