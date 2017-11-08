«Норникель» усовершенствует медное производство

На Надеждинском металлургическом заводе имени Б.И. Колесникова начинается реализация масштабного проекта строительства комплекса непрерывного конвертирования медных штейнов.

Основной целью проекта является значительное снижение воздействия выбросов Медного завода (далее — МЗ) на селитебную зону города Норильска. Черновая медь будет производится на НМЗ на комплексе непрерывного конвертирования, включающего две печи Ванюкова — конвертерную и обеднительную.

Весь существующий объем выбросов диоксида серы конвертерного отделения МЗ будет перенесен на НМЗ, говорится на официальном сайте «Норникеля».

Технология непрерывного конвертирования и конструкция металлургических агрегатов разработаны инженерным корпусом компании «Норникель» самостоятельно при участии корпоративных научных и проектных организаций и не имеют аналогов в мировой практике.

Применение технологии непрерывного конвертирования позволяет решить основные экологические проблемы МЗ. В новом процессе сера переходит в непрерывный поток высококонцентрированных газов, пригодных для утилизации. Практически полностью ликвидируются «низкие» источники выброса серосодержащих газов в атмосферу на площадке МЗ. Таким образом, объем атмосферных выбросов МЗ сократится не менее чем на 30%.

В ходе реализации проекта планируется строительство новых и реконструкция существующих объектов на НМЗ и МЗ. В частности, на МЗ предполагается строительство узла грануляции медных штейнов действующих печей Ванюкова, реконструкция внутриплощадочных подъездных железнодорожных путей, закупка дополнительного транспорта для перевозки гранулированного штейна печей с МЗ на НМЗ.

На НМЗ, помимо строительства производственного корпуса с комплексом непрерывного конвертирования, намечено также возведение здания склада шихтовых материалов, склада анодов, эстакад транспортерных трактов и галерей, реконструкция анодного отделения, новых инженерных коммуникации и других участков.

Этот проект является важнейшим этапом реализации основных экологических проектов компании в Норильске по утилизации диоксида серы плавильных печей Ванюкова Медного завода, печей взвешенной плавки и комплекса непрерывного конвертирования НМЗ.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, «Норникель» планирует провести общественное обсуждение проекта в Норильске. Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий проекта строительства.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2022 г. Планируется, что инвестиции в проект составят более 31 млрд руб.





