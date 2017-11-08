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«Норникель» усовершенствует медное производство

11:1108 ноября 2017Просмотров: 21

На Надеждинском металлургическом заводе имени Б.И. Колесникова начинается реализация масштабного проекта строительства комплекса непрерывного конвертирования медных штейнов.

Основной целью проекта является значительное снижение воздействия выбросов Медного завода (далее — МЗ) на селитебную зону города Норильска. Черновая медь будет производится на НМЗ на комплексе непрерывного конвертирования, включающего две печи Ванюкова — конвертерную и обеднительную.

Весь существующий объем выбросов диоксида серы конвертерного отделения МЗ будет перенесен на НМЗ, говорится на официальном сайте «Норникеля».

Технология непрерывного конвертирования и конструкция металлургических агрегатов разработаны инженерным корпусом компании «Норникель» самостоятельно при участии корпоративных научных и проектных организаций и не имеют аналогов в мировой практике.

Применение технологии непрерывного конвертирования позволяет решить основные экологические проблемы МЗ. В новом процессе сера переходит в непрерывный поток высококонцентрированных газов, пригодных для утилизации. Практически полностью ликвидируются «низкие» источники выброса серосодержащих газов в атмосферу на площадке МЗ. Таким образом, объем атмосферных выбросов МЗ сократится не менее чем на 30%.

В ходе реализации проекта планируется строительство новых и реконструкция существующих объектов на НМЗ и МЗ. В частности, на МЗ предполагается строительство узла грануляции медных штейнов действующих печей Ванюкова, реконструкция внутриплощадочных подъездных железнодорожных путей, закупка дополнительного транспорта для перевозки гранулированного штейна печей с МЗ на НМЗ.

На НМЗ, помимо строительства производственного корпуса с комплексом непрерывного конвертирования, намечено также возведение здания склада шихтовых материалов, склада анодов, эстакад транспортерных трактов и галерей, реконструкция анодного отделения, новых инженерных коммуникации и других участков.

Этот проект является важнейшим этапом реализации основных экологических проектов компании в Норильске по утилизации диоксида серы плавильных печей Ванюкова Медного завода, печей взвешенной плавки и комплекса непрерывного конвертирования НМЗ.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, «Норникель» планирует провести общественное обсуждение проекта в Норильске. Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий проекта строительства.
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2022 г. Планируется, что инвестиции в проект составят более 31 млрд руб.


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