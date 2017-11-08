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Полное видео программы «Новости»

20:0008 ноября 2017Просмотров: 56

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 8 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Как совместить полезное с приятным: Северный флот построил мост в Шонгуе. Для военных учения, для гражданских переправа!

430 проб слюны. Зачем в норвежцам понадобилась слюна мурманских водителей?

Буксир «Юрибей» в строю. На новом судне «Атомфлота» торжественно подняли российский флаг.

Учиться, общаться, знакомиться и творить. В Мурманске начал работу бизнес - форум.

Наука - это интересно! В Мурманске состоялся финальный отбор участников технического марафона «Арктик.PRO».

«Каренина и я» - фильм итальянского режиссёра откроет 10-ый международный кинофестиваль «Северный характер».

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