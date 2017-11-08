Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 8 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Как совместить полезное с приятным: Северный флот построил мост в Шонгуе. Для военных учения, для гражданских переправа!



430 проб слюны. Зачем в норвежцам понадобилась слюна мурманских водителей?



Буксир «Юрибей» в строю. На новом судне «Атомфлота» торжественно подняли российский флаг.



Учиться, общаться, знакомиться и творить. В Мурманске начал работу бизнес - форум.



Наука - это интересно! В Мурманске состоялся финальный отбор участников технического марафона «Арктик.PRO».



«Каренина и я» - фильм итальянского режиссёра откроет 10-ый международный кинофестиваль «Северный характер».

