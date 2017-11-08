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Предприимчивые северяне прописали в квартиру несколько сотен человек

10:3008 ноября 2017Просмотров: 150

Жительница Колы 1955 года рождения и двое жителей Мурманска 1977 и 1971 годов рождения с января 2016 года по август 2017 года незаконно  постановили на миграционный учет и прописали в квартиру несколько сотен человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области,  предприимчивые северяне прописали в «резиновую квартиру» не менее 500 гостей из ближнего зарубежья.

По факту в отношении трех жителей Заполярья специализированным следственным отделом следственной части СУ УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело - организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники за деньги оформляли документы по фиктивной постановке на учет по месту пребывания в так называемых «резиновых квартирах», по фиктивному продлению срока временного пребывания, а также оформляли иностранцам документы по фиктивному осуществлению ими трудовой деятельности в обществах с ограниченной ответственностью, в которых они были руководителями  и учредителями.

В результате, трое жителей региона получили доход на сумму не менее 2,5 миллионов рублей.

В настоящее время участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления. Теперь им грозит срок до 6 лет.
На период следствия двое мужчин заключены под стражу, жительница Колы находится под домашним арестом.


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