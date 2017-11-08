Рабочий из Мурманска, убивший своего коллегу за лень, отправится под суд

В конце июля в полицию поступило заявление от мурманчанина. Мужчина сообщил об исчезновении в Белозерске его 32-летнего коллеги, с которым вместе трудился на строительстве частного дома.

В результате грамотно реализованных проверочных и следственно-оперативных мероприятий удалось установить причастность этого мужчины к исчезновению череповчанина.

Как выяснилось, в один из июльских вечеров в строительном вагончике у строящегося дома в Белозерске между мужчинами произошла пьяная ссора, в ходе которой обвиняемый вооружился кухонным ножом и нанес им удар в спину потерпевшего.

От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.

Чтобы скрыть следы преступления, северянин закопал тело погибшего рядом с домом.

После предъявления всех собранных в отношении подозреваемого данных он не стал отрицать свою причастность к гибели череповчанина и дал признательные показания.

По мнению задержанного, его напарник не выполнял работу в нужном объеме, употреблял спиртное, но деньги за работу получал наравне с ним.

Его претензии по этому поводу и стали причиной ссоры. В начале августа следователи обнаружили и извлекли из земли тело погибшего, сообщает пресс-служба следственного комитета по Вологодской области.

Обвиняемый находится под стражей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.