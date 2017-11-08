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Росавтодор впервые начал использовать желтую разметку на дорогах в Мурманской области и Карелии

11:3008 ноября 2017Просмотров: 112

Совместно с Госавтоинспекцией Росавтодор определил для эксперимента 9 участков на трассах Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала» протяженностью 317 километров, в том числе на границах с Финляндией и Норвегией.

Именно положительный опыт скандинавских стран по использованию в зимний период яркой желтой разметки стал основанием для его адаптации в России.

Новая желтая разметка нанесена на 53-километровом участке федеральной трассы А-121 «Сортавала» на подъезде к МАПП «Вяртсиля», а также участках трассы Р-21 «Кола» с 767-й по 810-й километр (в Карелии) и с 1067-го по 1151-й, с 1460-го по 1592-й, с 1229-го по 1230-й, с 1264-го по 1265-й, с 1308-го по 1309-й, с 1357-го по 1358-й и на 1380-м километрах (в Мурманской области).

Ранее на выбранных участках дорог отмечался повышенный риск аварийности в период неблагоприятных погодных условий, когда классическая разметка белого цвета становилась плохо различима водителями при выпадении снега.

Контрастный желтый цвет новой разметки хорошо виден даже при сильных осадках, как при дневном, так и при искусственном ночном освещении дороги.

Данный фактор позволит существенно повысить безопасность и комфорт передвижения автомобилистов, сообщает Росавтодор. 

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