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Сегодня губернатор Мурманской области работает в Мончегорске

09:4708 ноября 2017Просмотров: 21

Сегодня рабочий день губернатора Марины Ковтун посвящен городу Мончегорску с подведомственной территорией.

В поселке 27 км глава региона осмотрит ход капитального ремонта здания детского сада, переданного из ведения министерства обороны России в собственность муниципалитета.

В Мончегорске губернатор познакомится с реализованными проектами в социальной сфере, проконтролирует эффективность вложения средств в капитальный ремонт детской поликлиники. Завершится рабочая поездка встречей с руководством города и общением с журналистами «Мончегорского рабочего».


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