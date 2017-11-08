Сегодня губернатор Мурманской области работает в Мончегорске

Сегодня рабочий день губернатора Марины Ковтун посвящен городу Мончегорску с подведомственной территорией.

В поселке 27 км глава региона осмотрит ход капитального ремонта здания детского сада, переданного из ведения министерства обороны России в собственность муниципалитета.

В Мончегорске губернатор познакомится с реализованными проектами в социальной сфере, проконтролирует эффективность вложения средств в капитальный ремонт детской поликлиники. Завершится рабочая поездка встречей с руководством города и общением с журналистами «Мончегорского рабочего».





