Северный флот: временный мост через Колу может быть использован для нужд посёлка Шонгуй

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов не исключил возможность использования жителями посёлка Шонгуй временного моста через реку Кола.

Мост был утановлен личным составом мостовой роты центра материально-технического обеспечения Северного флота в ходе уникального тактико-специального учения, которое впервые проходит в Мурманской области.

В нём задействовано более 500 человек личного состава и порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Временная переправа через реку была сооружена из комплекта малого автодорожного разборного моста за несколько дней. Он способен выдерживать технику весом до 50 тонн. Грузоподъемность моста была уже проверена по окончании первого этапа учения. По мосту прошла колонна из шести груженых КамАЗов в сопровождении двух БТР-80. Общий вес техники составил более 100 тонн.

- 10 ноября мы проведем на этом участке масштабные учения, - рассказал командующий Севеным флотом вице-адмирал Николай Евменов, - под прикрытием морской пехоты по мосту пройдет колонна бронетехники, в ее составе будут даже 40 тонные гусеничные машины.

На данном этапе планируется отработать тактику действий подразделений морской пехоты по охране и обороне важного объекта. Морские пехотинцы будут оборонять переправу через реку от атаки условных террористов, которые попытаются прервать движение. В эпизоде примут участие не только подразделения охраны, но и авиация, которая будет осуществлять разведку и боевое прикрытие обороняющихся морских пехотинцев с воздуха.

После проведения учения временная переправа может быть использована для нужд гражданского населения посёлка Шонгуй до окончания ремонта стационарного моста.