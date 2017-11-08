Твиттер увеличил длину сообщений в два раза

Новый размер сообщения теперь станет доступным всем пользователям. Twitter сообщил о планах увеличить длину сообщений еще в сентябре, однако тогда предполагалось, что функция станет доступной ограниченному кругу пользователей.

Ограничение на число символов в публикуемых твитах было ключевой особенностью Twitter, позволившей сервису создать собственный стиль сжатых сообщений.

Тем не менее, пользователи искали возможности обойти ограничения, например, прикрепляя к заметке скриншоты с более длинным текстом или объединяя твиты.

В компании посчитали, что необходимость сокращать слишком длинные сообщения создавало трудности для пользователей. В результате 9% всех твитов были длиной 140 символов или немного меньше.

Лишь в первые дни эксперимента, когда увеличили лимит, пользователи писали все 280 символов - в силу новизны и непривычности, но позже поведение пользователей нормализовалось, и они стали довольствоваться меньшим количеством знаков - только 5% твитов были длиннее 140 символов и только 2% - длиннее 190 символов.

В компании отмечают, что с увеличением границы до 280 символов во время теста, длившегося с сентября, к верхней планке приближался только 1% всех твитов.

Тем не менее ограничение в 140 символов сохранится для китайского, японского и корейского языков из-за лаконичности иероглифов, сообщает Интерфакс.

Акции Twitter подешевели на 0,5% во вторник, капитализация компании оценивается в $14,4 млрд.

Как сообщалось ранее, социальная сеть Twitter увеличит лимит знаков в сообщениях в два раза.