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В Европе создают сеть зарядных станций для электромобилей

09:4508 ноября 2017Просмотров: 19

Компании BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group совместно с Audi and Porsche объявили о создании совместного предприятия IONITY, которое развернет сеть высокомощных зарядных станций (HPC) для электромобилей по всей Европе.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Уже в этом году откроются в общей сложности 20 станций на основных автомагистралях в Германии, Норвегии и Австрии с интервалом в 120 км, а к 2020 году IONITY планирует построить уже около 400.

Сеть зарядных станций с точками подзарядки мощностью до 350 кВт каждая будет использовать европейский стандарт CSS, что позволит значительно сократить время подзарядки по сравнению с другими зарядными системами.

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