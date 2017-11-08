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В Мурманске эвакуировали еще четыре брошенных автомобиля

12:1508 ноября 2017Просмотров: 67

В рамках программы «Мурманск — город чистоты» управления округов проводят работу по выявлению и утилизации разукомплектованных автомобилей. Цель комплексной программы проста и понятна — благоустройство столицы Заполярья.

Сегодня специалисты Ленинского округа города эвакуировали четыре брошенных автомобиля. Один из них – старенькая «Мазда», которая в разобранном состоянии простояла на улице Бредова не один месяц, по базе данных ГИБДД была давно снята с учета в связи с утилизацией. Автомобиль занимал место и мешал работе коммунальных служб.

Сложность в освобождении территории от «автохлама» заключается в том, что автомобили являются частной собственностью и относятся к движимому имуществу, подлежащему государственной регистрации. Нормативными актами не предусмотрено перемещение машин без согласия собственника, а все мероприятия по разукомплектованному транспорту проводятся в рамках действующего гражданского и административного законодательства.

С момента начала действия программы с улиц и дворов города вывезено более 3500 брошенных автомобилей. Только в этом году специалистами управления Ленинского округа было эвакуировано 178 брошенных автомобилей, сегодня эта цифра выросла до 182.

Сообщить о бесхозном автомобиле может каждый мурманчанин, обратившись в управления округов или оставив информацию в интернет-приемной на официальном сайте главы администрации города Мурманска.

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