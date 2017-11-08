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В Мурманске недобросовестный застройщик начал строительство парковки без разрешающих документов

14:5208 ноября 2017Просмотров: 171

Активисты ОНФ встали на защиту жильцов дома по улице Карла Либкнехта в Мурманске.

В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жильцы дома №9 по улице Карла Либкнехта, которые рассказали о том, что на месте бывшей детской площадки с многочисленными нарушениями возводится административное здание.

Общественники выехали на место с инспекцией, в ходе которой информация подтвердилась: в результате строительных работ часть территории осталась без освещения, зеленая зона была частично уничтожена для организации на ее месте парковочных мест, а въезд во двор стал похож на полосу препятствий.

Обращение граждан активисты ОНФ передали властям.

В администрации Мурманска претензии жильцов дома №9 по улице Карла Либкнехта нашли справедливыми.

В ответном письме ее глава пояснил: участок, соседствующий с жилым зданием, отдан в аренду на законных основаниях.

Однако разрешительная документация на строительство автостоянки на земле многоквартирных домов № 9, 11 по улице Карла Либкнехта, № 96, 98, 100 по проспекту Ленина, №8, 10 по улице Октябрьской не выдавалась.

Установленный срок выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства истек 30 сентября, но об этом застройщик словно забыл: участок проведения земляных работ и прилегающая территория и по сей день находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, по всей длине траншеи просел грунт, сообщает Onf.Ru

Согласно полученному общественниками письму, материалы проведенной проверки переданы уполномоченному должностному лицу администрации Мурманска для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении застройщика.

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