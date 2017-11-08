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В Мурманске в Долине Уюта начался капремонт теплотрассы

11:0008 ноября 2017Просмотров: 73

В Мурманске в Долине Уюта начался капитальный ремонт теплотрассы ПАО «Мурманская ТЭЦ». Работы будут проходить поэтапно и продлятся до 2020 года.

В ходе ремонта будут заменены 600 м теплотрассы на участке от ул. Морской, 1 до пр. Кольский, 46, переоборудованы каналы и перекрытия.

Тепломагистраль является резервной и отвечает за надежное и бесперебойное теплоснабжение объектов в микрорайоне от улицы Морской до проспекта Кирова. Работы проводятся без ограничения потребителей, — отметил главный инженер ПАО «Мурманская ТЭЦ» Вячеслав Мухин.

В соответствие с Постановлением администрации г. Мурманска в ходе ремонта будут убраны зеленые насаждения, произрастающие в охранной зоне теплосети: кустарная ива, березы и рябина, сообщает пресс-секретарь  филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ».

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