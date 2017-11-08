В Мурманской области энергетики проводят масштабные учения

Сегодня на территории Кольского полуострова начались учения энергетиков по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений.

По замыслу учений на территории региона наблюдается усиление северо-восточного, восточного ветра, с порывами более 25 м/с, мокрый снег, температура воздуха около 0 градусов.

В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений по сценарию учений произошли отключения на ряде энергообъектов, в результате чего без электроснабжения остались часть Мурманска и Кандалакши, сёла Варзуга, Оленица, Кашкаранцы, Лувеньга.

Планируется, что в ходе учений для отыскания повреждений на линиях электропередачи будут задействованы беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба предприятия «Колэнерго».

Учения проводятся под наблюдением регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, главного управления МЧС по Мурманской области.