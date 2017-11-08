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В Мурманской области энергетики проводят масштабные учения

16:1308 ноября 2017Просмотров: 109

Сегодня на территории Кольского полуострова начались учения энергетиков по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений.

По замыслу учений на территории региона наблюдается усиление северо-восточного, восточного ветра, с порывами более 25 м/с, мокрый снег, температура воздуха около 0 градусов.

В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений по сценарию учений произошли отключения на ряде энергообъектов, в результате чего без электроснабжения остались часть Мурманска и Кандалакши, сёла Варзуга, Оленица, Кашкаранцы, Лувеньга.

Планируется, что в ходе учений для отыскания повреждений на линиях электропередачи будут задействованы беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба предприятия «Колэнерго».

Учения проводятся под наблюдением регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, главного управления МЧС по Мурманской области.

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