В Мурманской области ожидается мокрый снег и гололедица

8 ноября циклон, расположенный вблизи побережья Мурмана, будет смещаться на район Печорского моря, а днем Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море.

В Мурманской области ожидается облачная c прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер ночью северо-западный сильный, днем юго-западный умеренный

Температура воздуха днем от -4 до +1°. Местами сильная гололедица, ухудшение состояния дорог, сообщает ФГБУ «Мурманское УГМС».