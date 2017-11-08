В Терском районе ищут пропавших людей

Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели людей в Терском районе. Тела двух мужчин, предположительно рыбаков, были обнаружены в воскресенье на мысу в нескольких километрах от Умбы.

По предварительной информации, они утонули. На месте работали следователи, криминалисты, полицейские и спасатели. Сейчас сотрудники следственного комитета продолжают устанавливать все подробности трагедии. Между тем, в Терском районе продолжаются поиски еще двух пропавших людей. Как сообщают в МЧС, это житель Умбы и житель Санкт-Петербурга.