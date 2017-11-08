Владимир Путин одобрил передачу Севморпути «Росатому»

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма премьер-министра президенту, в котором первый просит наделить «Росатом» компетенциями инфраструктурного оператора Северного морского пути и передать госкорпорации «функции по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и управлению госимуществом в рамках Севморпути и прилегающих территорий».

Предполагается, что «Росатом» будет отвечать за судоходство, навигацию, порты и энергетику СМП и, видимо, получит часть активов, подведомственных Минтрансу,— портовую инфраструктуру Арктики и ледоколы «Росморпорта», а также отвечающее за судоходство ФКУ «Администрация СМП».

Впрочем, ряд источников издания уверяет, что альтернативное предложение о создании арктического федерального агентства также вызвала положительную реакцию президента, сообщает Sudostroenie.info

Российские власти рассматривают два варианта управления Северным морским путём: создание федерального агентства (по образцу Минвостокразвития) и арктический дивизион в структуре «Росатома».