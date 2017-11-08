Владимир Путин поручил оказать помощь Вьетнаму, пострадавшему от тайфуна

Владимир Путин поручил Правительству оказать гуманитарную помощь Социалистической Республике Вьетнам, а также выделить средства в размере пяти миллионов долларов.

Глава государства обсудил ситуацию во Вьетнаме с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым, главой МЧС Владимиром Пучковым и Министром финансов Антоном Силуановым.

Об этом сообщает официальный сайт администрации президента.

Президент поручил кабинету министров предпринять гуманитарную операцию. Глава государства также поручил оказать Вьетнаму финансовую помощь в размере пяти миллионов долларов.

Владимир Путин выразил надежду, что данная инициатива будет услышана и страны – участницы саммита АТЭС во Вьетнаме также проявят солидарность с вьетнамским народом.

Обрушившийся на центральную часть Вьетнама тайфун «Дамри» стал наиболее тяжёлым по нанесённому ущербу стихийным бедствием за два последних десятилетия: число жертв превысило 60 человек, десятки пропали без вести, около 80 тысяч построек получили повреждения, свыше 40 тысяч человек эвакуированы.