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Военные и гражданские моряки Северного флота приняли участие в сборе по спасательной подготовке

15:1508 ноября 2017Просмотров: 62

На Северном флоте состоялся учебно-методический сбор по спасательной подготовке. В нём приняли участие представители объединений, соединений, воинских частей и организаций флота, чья деятельность связана с регулярным выполнением задач в море.

Основное внимание было уделено организации планирования мероприятий спасательной подготовки и поисково-спасательного обеспечения, обеспечению спасательными средствами и устройствами, а также обучению военных и гражданских моряков использовать средства спасения в критических ситуациях.

Во время сбора был проведён ряд практических занятий на учебно-тренировочной базе подводных сил и соединений надводных кораблей Северного флота. Участникам сбора были продемонстрированы стоящие на вооружении образцы спасательного имущества.

Каждый из участников сдал норматив по надеванию спасательного гидротермокостюма, в котором длительное время можно находиться в ледяной воде. Также военные и гражданские моряки отработали навыки посадки в спасательный плот с воды.

В подводных силах участники сборов стали свидетелями серии демонстрационных учений по организации покидания личным составом «аварийной» подводной лодки с помощью всплывающей камеры, через торпедный аппарат и аварийно-спасательный люк.

В завершение сбора у подводников были приняты нормативы по надеванию спасательного снаряжения ССП, включению в дыхательный аппарат ИДА-59 и выходу через торпедный аппарат.

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