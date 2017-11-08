Все дороги ведут на север. Зачем на мурманских перекрёстках меняют схему движения?

Что на перекрёстках произошли изменения, большинство участников дорожного движения даже не заметили. Пешеходы как переходили дорогу с той стороны, где им удобнее, так и переходят. Водители как поворачивали в нужную сторону, так и поворачивают.

По задумке Центра организации дорожного движения, водители на этом перекрёстке, выезжая с улицы Журбы, могут повернуть направо или проехать прямо. Потому что слева в этот момент идут пешеходы. Но люди оказались не в курсе планов дорожной организации.

«Мы здесь живём больше 30-ти лет. Я не знаю, как здесь переходить дорогу. Здесь как люди шли, так и шли. И машины останавливаются, вот здесь вот полоса была. Значит, получается, отсюда можно ходить? И когда закрыли, поставили эти два огрызка забора, как это объяснить?»

«Я не знаю, честно. Не обращала внимания. Я здесь всегда перехожу дорогу и с переходом проблем у меня не возникало. Все останавливаются, пропускают».

Этот перекрёсток стал не единственным участником процесса так называемой оптимизации. Выезжая с улицы Володарского, водители очень удивляются, что поворот в сторону юга теперь под запретом. Варианты объезда маршрута не сразу всем приходят в голову.

«Во-первых – не ГОСТу он висит, я так думаю, его не видно даже. Получается, за 85 домом и под знак, опять же, ехать. То есть ближайший – это, получается, через Челюскинцев, через Папанина. Вообще неудобно».

«Как правило, если езжу – то вот там объезжаю. Но понимаю, что лучше от этого точно никому не будет».

Пешеходы так же, что называется, не в теме.

«Ну я выхожу вот с троллейбуса, иду. Мне неудобно переходить, ждать, пока светофор прогорит зелёненьким, чтобы я пошла сюда и на другую сторону перешла».

С 3 ноября новшества появились на трёх мурманских перекрёстках – Ленина-Журбы, Ленина-Володарского и Ленина-Октябрьская. Только вот как пешеходы должны догадаться, что здесь переходить дорогу нельзя, если даже у светофора секции с забором нет? Как будто специально.

«20 лет живу на Октябрьской, 20 лет за рулём. Спокойно доезжала до перекрёстка, поворачивала направо, где никогда не было пробок, и ехала, куда мне нужно. Там настолько мало пешеходов на этих улицах, что наши повороты никому не мешают. А вот машины все поворачивают направо».

Слова простых людей бессильны перед новыми ГОСТами, согласно которым пересечение транспортных и пешеходных потоков должно быть исключено. Проще говоря, ситуаций, когда пешеходы переходят дорогу и в этот же момент водители поворачивают в их сторону, быть не должно. А уж какими способами эти потоки будут делиться, решают регионы, в случае с Мурманском – это центр организации дорожного движения. А руководство центра утверждает: сделать на всех перекрёстках отдельную фазу для пешеходов невозможно.

Алексей Логаев, директор «Центра организации дорожного движения»: «Мы же должны сделать таким образом, чтобы у нас магистральные улицы, вот проспект Ленина, это магистральная улица, мы должны сделать таким образом, чтобы ни в коем разе не создать здесь большую пробку. Если мы создадим на магистральной улицы пробку, значит, ни с одной второстепенной улицы к вам или вы тоже не сможете пробиться никуда».

В теории идея не такая уж и бредовая, как кажется многим изначально. Машины в одну сторону, люди – в другую. Только вот чтобы пешеходы не ходили там, где нельзя, нужно сначала заборы продлить. А к ним Центр отношения не имеет.

Алексей Логаев, директор «Центра организации дорожного движения»: «Вы путаете Центр организации дорожного движения с заборами. Мы, к сожалению, не занимаемся заборами. Мы не занимаемся и мы не контролирующий орган. Мы занимаемся организацией дорожного движения».

Хотя, по сути, все вопросы решает одна структура – комитет по развитию городского хозяйства, в который входят и те, кто занимается перекрёстками, и те, кто ставит заборы. Впрочем, примерные сроки установки железных ограждений нам всё же озвучили – до конца этого года они будут на нужных местах.