Второй «черный ящик» упавшего в море вертолета Ми-8 сильно поврежден

Параметрический самописец российского вертолета Ми-8, разбившегося у побережья норвежского архипелага Шпицберген 26 октября, найден, но сильно поврежден.

«Найдены сильно поврежденные компоненты параметрического самописца. Модуль памяти самописца не обнаружен», - говорится сообщении норвежской государственной комиссии по расследованию транспортных инцидентов.

В нем также подчеркивается, что дальнейший поиск модуля вестись не будет, так как, исходя из состояния обнаруженных частей самописца, это не имеет смысла.

В российских авиаструктурах сообщили, что самописец обнаружен, но расшифровать его не представляется возможным.

«Состояние параметрического самописца не позволяет его расшифровать», - сказал собеседник ТАСС.

Что же касается речевого самописца, то он находится в удовлетворительном состоянии и начинается его расшифровка.



Ранее сообщалось, что норвежские спасатели подняли разбившийся вертолет со дна Баренцева моря.