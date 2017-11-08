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Завтра в Мурманской области ожидается небольшой снег

12:4708 ноября 2017Просмотров: 29

Переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Днем в отдельных районах небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный, юго-западный на севере области 10-15 м/с, на юге 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днем от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная, ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на 9 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

0..-2

+1..+3

небольшой мокрый снег

 небольшой мокрый снег

Умба

0..-2

+1..+3

небольшой мокрый снег

  небольшой мокрый снег

Полярные Зори

-1..-3

0..+2

мокрый снег

 небольшой мокрый снег

Апатиты

-1..-3

0..+2

 мокрый снег

небольшой мокрый снег

Кировск

-1..-3

0..+2

мокрый снег

 небольшой мокрый снег

Ковдор

-2..-4

+1..+3

мокрый снег

 небольшой  мокрый снег

Мончегорск

0..-2

+1..+3

небольшой мокрый снег

 небольшой мокрый снег

Ловозеро

-1..-3

0..+2

 небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег

Оленегорск

-1..-3

0..+2

  небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег

Никель

-1..+1

+1..+3

 мокрый снег

 небольшой мокрый снег

Заполярный

-1..+1

+1..+3

 мокрый снег

 небольшой мокрый снег

Североморск

-1..+1

+1..+3

  мокрый снег

небольшой мокрый снег

Мурманск

-1..+1

+1..+3

  мокрый снег

небольшой мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 9 ноября

Температура воздуха

утром -1..+1

днем +1..+3

вечером +1..+3

Осадки

мокрый снег

 небольшой  мокрый снег

 небольшой мокрый снег
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