Завтра в Мурманской области ожидается небольшой снег

Переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Днем в отдельных районах небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный, юго-западный на севере области 10-15 м/с, на юге 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днем от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная, ухудшение состояния дорог.
Прогноз погоды на 9 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
0..-2
|
+1..+3
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Умба
|
0..-2
|
+1..+3
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Полярные Зори
|
-1..-3
|
0..+2
|
мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Апатиты
|
-1..-3
|
0..+2
|
мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Кировск
|
-1..-3
|
0..+2
|
мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Ковдор
|
-2..-4
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Мончегорск
|
0..-2
|
+1..+3
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Ловозеро
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Оленегорск
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Никель
|
-1..+1
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Заполярный
|
-1..+1
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Североморск
|
-1..+1
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Мурманск
|
-1..+1
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 9 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -1..+1
|
днем +1..+3
|
вечером +1..+3
|
Осадки
|
мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег