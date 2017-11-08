Завтра в Мурманской области ожидается небольшой снег

Переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Днем в отдельных районах небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный, юго-западный на севере области 10-15 м/с, на юге 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днем от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная, ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на 9 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша 0..-2 +1..+3 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Умба 0..-2 +1..+3 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Полярные Зори -1..-3 0..+2 мокрый снег небольшой мокрый снег Апатиты -1..-3 0..+2 мокрый снег небольшой мокрый снег Кировск -1..-3 0..+2 мокрый снег небольшой мокрый снег Ковдор -2..-4 +1..+3 мокрый снег небольшой мокрый снег Мончегорск 0..-2 +1..+3 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Ловозеро -1..-3 0..+2 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Оленегорск -1..-3 0..+2 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Никель -1..+1 +1..+3 мокрый снег небольшой мокрый снег Заполярный -1..+1 +1..+3 мокрый снег небольшой мокрый снег Североморск -1..+1 +1..+3 мокрый снег небольшой мокрый снег Мурманск -1..+1 +1..+3 мокрый снег небольшой мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 9 ноября