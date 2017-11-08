Жителю Норвегии грозит до 20 лет заключения за убийство русской жены

Мужчина признал себя виновным в том, что зарезал жену. Он отметил, что отношения в семье были, в целом, хорошие.

Гражданин Норвегии афганского происхождения во вторник признался в суде Осло, что летом прошлого года зарезал свою супругу-россиянку, сообщает издание VG.

«Мужчина 43 лет признал себя виновным в том, что нанес своей супруге 35 лет удары ножом, однако отметил, что отношения в семье были, в целом, хорошие», — пишет издание.

В суде мужчина рассказал, что родился и вырос в Афганистане, пожаловался на тяжелое детство и убийство отца незадолго до того, как семья переехала в Кабул.

В 80-х молодой афганец отправился в Советский Союз и познакомился с будущей супругой, русской по происхождению.

Позже семья перебралась в Норвегию, где мужчина получил гражданство, а россиянка — вид на жительство.

Тринадцатилетняя дочь погибшей женщины утверждала, что отец жестоко обращался с ними обеими, родители много ссорились.

Незадолго до преступления женщина и ее дочь переехали в кризисный центр, россиянка собиралась развестись.

Обвиняемый частично признал вину в жестоком обращении с женой и дочерью.

В мае прошлого года, как следует из материалов следствия, супруги сильно поссорились, обвиняемый ударил жену, отобрал у нее мобильный телефон и купил билет в Россию в один конец.

«Он пригрозил убить ее, если та вернется в Норвегию», — отмечает издание.

Четырнадцатого июня женщина, несмотря ни на что, вернулась в Осло. Мужчина нанес ей удары ножом в тот момент, когда жена приехала из аэропорта.

«У меня в сумке был нож, я просто хотел ей показать, что он у меня с собой, но она кинулась на нож, и я ее ранил. Потом я потерял контроль над собой», — приводит издание слова обвиняемого.

Суд будет заслушивать доводы сторон до 15 ноября, сообщает РИА Новости.

Мужчине грозит от 6 лет до 21 года тюрьмы